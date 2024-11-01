В ЛНР экс-боевик нацбата задержан за преступления против жителей Донбасса
Луганск, 1 ноября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали экс-боевика национального батальона, обвиняемого в преступлениях против жителей Донбасса. Об этом 1 ноября сообщили в управлении ФСБ по региону.
Установлено, что уроженец Старобельска, придерживаясь идеологии неонацизма, участвовал в военных преступлениях против мирного населения.
«Пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, проходившего службу в украинском националистическом военизированном формировании», — заявили в ведомстве.
УФСБ России по региону возбудило уголовное дело, ведётся расследование.
Как сообщало ИА Регнум, в конце августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео допроса бойца нацбатальона «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам пленного, в нацбатальоне он пробыл всего полтора месяца, попав туда после мобилизации.
В марте силовики задержали в Крыму члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Известно, что задержанный выполнял обязанности по проверке людей и транспорта в пунктах пропуска на границе Украины с Россией.