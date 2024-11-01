Ангарск, Иркутская область, 1 ноября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Двое мужчин напали с битами на иркутского депутата Александра Куранова в городе Ангарске, сообщил 1 ноября РЕН ТВ.

Telegram-канал Александра Куранова Депутат Александр Куранов

Это произошло у подъезда дома, в котором живёт депутат. Когда он направлялся к дому, разговаривая по телефону, к нему подошли двое и несколько раз ударили по голове.

Когда мужчина упал на землю, ему продолжали наносить удары. Прохожие остановили злоумышленников, которые скрылись с места нападения. Как отметил Куранов, лиц нападавших он не разглядел, но может точно сказать, что это были взрослые крепкие мужчины.

По мнению Куранова, нападение, очевидно, связано с его депутатской деятельностью и организовано по чьему-то заказу. По его словам, это нападение не первое за время его работы.

Потерпевший обратился в полицию. Он также сообщил, что чувствует себя нормально.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева было совершено нападение в деревне Лапино в подмосковном Одинцово. Неизвестный мужчина четыре раза выстрелил в Алихаджиева.

Помощника депутата госпитализировали и экстренно прооперировали. МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). 22 октября стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении.