Москва, 1 ноября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Крупнейший в России поставщик алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» (АУР) решил отказаться от тар объёмом 0,5 л из-за их не востребованности у производителей. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе компании.

Александр Рюмин/ТАСС

В АУР уточнили, что спрос на банку объёмом 0,45 л, которую производят и используют производители теперь, постоянно увеличивался в течение долгого времени.

«Переход на неё крупными производителями напитков начался ещё в 2016 году. В то же время спрос на банку объёмом 0,5 л со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины. К 2024 году он снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка», — привело слова представителя пресс-службы РБК.

Он отметил, что компания поэтапно осуществила перевод своих производственных линий на банки объёмом 0,45 л по мере того, как изменились запросы производителей, использующих такую тару.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram-канал Mash опубликовал внутреннее письмо одного из поставщиков алюминиевых банок для розлива алкогольных и безалкогольных напитков. В нём компания просила клиентов заказывать банки объёмом 0,45 л, так как АУР сняла с производства тару объёмом 0,5 л.

В апреле 2023 года Роман Чекушов, занимавший в то время пост главы департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ, заявил, что России за год удалось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок. Он утончил, что ещё в начале 2022 года около 70% от всего объёма алюминиевых банок в РФ были американского производства.