Москва, 28 апреля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В России за год удалось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок. Об этом 28 апреля сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов в эфире радио «Спутник».

Максим Богодвид/РИА Новости Алюминиевые банки

Он отметил, что ещё в начале 2022 года около 70% от всего объёма алюминиевых банок в России были американского производства.

«На 100% за год импортозаместились», — отметил он, добавив, что сейчас все алюминиевые банки на полках в магазинах России отечественного производства.

Как передавало ИА REGNUM, по словам генерального директора Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех», Александра Войта, первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New с российским оборудованием пройдёт в мае. Он добавил, что всё, что видят пилоты в кабине, было сделано специалистами Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, в этом бюро было сделано и всё то, что сигнализирует пилоту.