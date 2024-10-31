Москва, 31 октября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Подконтрольная ООО «Урбан Крафт» компания «Арнест», которая является единственным производителем алюминиевой тары в России, откажется от выпуска банок объёмом 0,5 л в пользу объёма 0,45 л. Об этом 31 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Александр Рюмин/ТАСС

«Компания приняла решение о снятии с производства банки формата 0,5 с настоящего момента», — указано в обращении к партнёрам, оказавшемся в распоряжении канала.

Организация просит в дальнейшем заказывать у неё банку объёмом 0,45 л.

В материале отмечается, что такое решение в «Урбан Крафт» объяснили падением интереса к банкам объёмом 0,5 л со стороны производителей.

Как сообщало ИА Регнум, с сентября 2025 года в России запретят три вида ПЭТ-упаковки по причине того, что отходы от неё не подлежат обработке и утилизации. В список, в частности, попали бутылки для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого.

Кроме того, под запретом окажется упаковка с нанесением на неё этикетки из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки, а также многослойные бутылки.