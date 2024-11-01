Киев, 1 ноября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Вторжение украинских формирований в приграничные районы нужно было Киеву для использования его в дальнейшем в целях дипломатии. Об этом вечером 31 октября в интервью южнокорейскому телеканалу KBS заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

ИА Регнум

По утверждению Зеленского, киевскому режиму не нужны российские территории, он хочет вновь захватить освобождённые от украинских боевиков территории.

«Если при окончании [боевых действий], при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — сказал Зеленский, видео с интервью опубликовано на его YouTube-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября бывший глава Пентагона и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Роберт Гейтс назвал стратегической ошибкой Киева вторжение в курское приграничье. По его словам, в этой операции было задействовано порядка 30 тыс. подготовленных украинских боевиков, которых можно было использовать для укрепления фронта в Донбассе, где сейчас идёт активное продвижение армии России.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакой на приграничье Курской области пытались отвлечь армию России от наступления в зоне проведения спецоперации. Глава государства указывал на то, что освобождение Донбасса является первоочередной целью.

Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа, однако российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив ему пройти вглубь российской территории. По данным Минобороны на 31 октября, за время боевых действий в Курской области украинские формирования потеряли более 28,6 тыс. военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортёров, 1059 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК и 58 станций радиоэлектронной борьбы.