Вашингтон, 1 ноября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Вторжение формирований украинских войск в Курскую область стало стратегической ошибкой Киева. Такое мнение 31 октября выразил бывший министр обороны Соединённых Штатов Америки и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Роберт Гейтс.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Вторжение (Украины. — Прим. ред.) в Курскую область, по моему мнению, стало стратегической ошибкой», — заявил он в ходе выступления в центре имени Вудро Вильсона (организация, признанная в РФ нежелательной).

Экс-директор ЦРУ пояснил, что киевский режим в этих целях задействовал около 30 тысяч подготовленных военных, которые, по его мнению, следовало задействовать для укрепления фронта в Донбассе, где украинские войска находится под огромным давлением, в то время как Вооружённые силы России постепенно продвигаются, освобождая один населённый пункт за другим.

По его словам, на Западе недооценивают потенциал возможностей России. В частности, он напомнил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления увеличение темпов работы оборонно-промышленного комплекса России позволило существенно нарастить производство боеприпасов, танков и беспилотников. Гейтс также указал, что Россия в контексте истории выходила из конфликтов с положительными для себя исходами вне зависимости от условий, в которых страна находилась в начале вооружённых столкновений, но засчёт способности адаптироваться к реалиям.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что успех наступления российских Вооружённых сил в Донбассе зависит от многих факторов, в числе которых растянутость линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска вторжением в Курскую область пытались отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства также подчеркнул, что освобождение Донбасса является первоочерёдной целью.

Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны России от 31 октября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 28,6 тысячи военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортёров, 1059 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК и 58 станций радиоэлектронной борьбы.