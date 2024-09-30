Москва, 30 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Успех наступления Вооружённых сил РФ в Донбассе зависит от многих факторов, в числе которых растянутость линии боевого соприкосновения и низкая мотивация бойцов украинских формирований. Такое мнение 30 сентября высказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Алексей Коновалов/ТАСС

В своей колонке для «Комсомольской правды» военкор отметил, что никакой из этих факторов не является решающим, при этом военные украинской армии, по его мнению, надорвались и разбросали свои резервы — в приграничье Курской области, под Угледаром и в Селидово.

«Факт. Качество вэсэушников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое, при этом все говорили, что и огрызающихся, мотивированных подразделений у противника хватает», — отметил он.

По словам Стешина, ещё одним из факторов успеха наступательных действия армии России оказалось тактическое планирование и использование тактики неожиданности.

Как сообщало ИА Регнум, командир батальона ударных дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко 27 сентября заявил, что армия России продолжит наступление в зоне проведения СВО, невзирая на погодные изменения. По его словам, российские военные наступают в любую погоду и на это никак не влияют распутица или листопад.

Генштаб ВСУ 25 сентября признал, что из-за превосходства Вооружённых сил России в живой силе и технике ситуация на всей линии боевого соприкосновения остаётся сложной для украинских боевиков. Отмечалось, что российские военные постоянно атакуют позиции ВСУ.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 24 сентября отметил, что украинские формирования оказались на грани полного разгрома, несмотря на развединформацию и обильные поставки вооружений Запада, включая дальнобойные. Постпред уточнил, что военные сводки говорят о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на строительство которых ушло почти восемь лет.