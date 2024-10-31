Вена, 31 октября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Неумение политиков в ЕС понимать Россию превратилось в их интеллектуальную проблему, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе мероприятия журнала Die Weltwoche в Вене.

Global Look Press/Marton Monus/dpa

Глава правительства пояснил, что Запад старается решить вопрос, как предоставить своим гражданам как можно больше свободы при условии сохранения наибольшего благополучия. При этом перед Россией, по словам Орбана, стоит другая задача — сохранить в целостности огромную страну.

Премьер-министр подчеркнул, что именно РФ отличается от Запада. Вместе с тем он признал, что Россия является христианской страной и частью Европы. Глава правительства призвал европейских политиков задуматься над его словами.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Виктор Орбан предупредил, что Европа готовится к началу войны с Россией. Он напомнил, что перед двумя мировыми войнами в средствах массовой информации «довольно долго шла подготовка вступления в войну». По мнению премьер-министра, сейчас ситуация повторяется.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с ИА Регнум отметил, что эти слова Орбана свидетельствуют о его понимании серьёзности ситуации. Эксперт уточнил, что заявление венгерского лидера говорит о глубоком кризисе внутри НАТО. Ордуханян считает, что Орбан осознаёт, что произойдёт в случае начала третьей мировой войны, а также понимает, что война сначала развернётся у границ Венгрии, а затем страна будет втянута в этот конфликт.