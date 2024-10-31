Уфа, 31 октября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. На работу аэропорта Уфы с 17:50 мск введены временные ограничения в целях обеспечения безопасности. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как ранее в тот же день сообщало ИА Регнум, временные ограничения на работу аэропорта Самары были введены с 13:30 мск. В Росавиации отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Позже ограничения были сняты.

Также 31 октября временные ограничения вводились в аэропорту Саратова из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, был задержан вылет двух рейсов в Москву. Кроме того, на два часа задержали вылет самолёта из Москвы в Саратов.