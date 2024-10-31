Самара, 31 октября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Временные ограничения, введенные на работу аэропорта Самары, сняты. Об этом 31 октября сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

Руслан Шамуков/ТАСС

«В 17:10 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В период действия ограничений четыре самолёта, летевших в Самару, ушли на запасные аэродромы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, временные ограничения на работу аэропорта Самары были введены с 13:30 мск. В Росавиации отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Также 31 октября временные ограничения вводились в аэропорту Саратова из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, был задержан вылет двух рейсов в Москву. Кроме того, на два часа задержали вылет самолёта из Москвы в Саратов.