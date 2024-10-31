Буйнакский район, Дагестан, 31 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Следователи провели в мэрии Буйнакска обыски по делу о нецелевом расходовании более 8,4 млн рублей. Об этом 31 октября сообщили в управлении СК РФ по Республике Дагестан.

Telegram/СУ СК России по Республике Дагестан

Следствие полагает, что по соглашению с минфином республики администрация городского округа получила бюджетный кредит на 35 млн рублей для бурения пяти скважин в южной окраине Буйнакска. Они должны были обеспечить водой микрорайоны «Дружба» и «Новый городок». Более 8,4 млн рублей потратили не по назначению.

«В администрации города следователи провели обыск, в ходе которого были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

По уголовному делу проводится комплекс действий для закрепления доказательной базы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября силовики задержали главу дагестанского Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в размере 3,9 млн рублей. Деньги он получил в 2019 году от застройщика за невмешательство в строительство многоквартирного дома.

В сентябре Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева виновным в получении взятки в размере 23 млн рублей. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в пятикратном размере — 115 млн рублей, а также лишили права занимать ряд государственных должностей в течение пяти лет.