Магас, 1 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Силовики задержали главу дагестанского города Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в размере 3,9 млн рублей, сообщила 1 октября пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

ГУ МВД России по Северо-кавказскому федеральному округу

«Установлено, что в 2019 году чиновник получил от застройщика крупную сумму денег за невоспрепятствование строительства многоквартирного дома на земельном участке в черте города», — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, сначала Исаков получил 1,5 млн рублей, после чего ему передали автомобиль стоимостью 2,4 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей получение взятки в особо крупном размере.

Отмечается, что суд в ближайшее время установит меру пресечения подозреваемому. В случае признания чиновника виновным ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф до семидесятикратной суммы от размера взятки.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева виновным в получении взятки в размере 23 млн рублей. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в пятикратном размере — 115 млн рублей, а также лишили права занимать ряд государственных должностей в течение пяти лет.

Также 30 сентября СК РФ возбудил уголовное дело против исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева. Его задержали и обвинили в получении взятки в размере 37 млн рублей. Как установили следователи, чиновнику передали деньги руководители дорожно-строительной компании за покровительство и помощь в заключении госконтрактов.

Басманный суд Москвы 26 сентября арестовал руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области Руслана Багмута. Его подозревают в посредничестве в коррупционной схеме. По данным местных СМИ, чиновника задержали за участие в передаче 2 млн рублей в качестве взятки от бизнесмена сотруднику полиции за покровительство при строительство жилого дома.