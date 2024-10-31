Москва, 31 октября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Полицейские предупредили, что мошенники стали чаще вовлекать подростков в свои схемы, обещая заработок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, в основном молодёжь привлекают в качестве курьеров, получающих деньги у обманутых людей. После этого дети обычно переводят средства на счета и криптокошельки мошенников. Отсутствие возможности использования привычных платёжных средств аферисты объясняют коммерческой тайной или оперативно-разыскными мероприятиями.

«Злоумышленники мониторят сайты и чаты, где молодёжь ищет работу, выходят на связь, проводят анкетирование и собеседование. Уже на этом этапе они попытаются получить персональные данные, которые тут же будут проданы», — рассказали представители правоохранительных органов.

В управлении отметили, что полицейские никогда не привлекают к проведению мероприятий посторонних и тем более несовершеннолетних граждан, а любая работа, которая требует передачи крупных сумм наличных денежных средств, в той или иной степени противозаконна.

Как передавало ИА Регнум 29 октября, в Подмосковье начали фиксировать случаи склонения несовершеннолетних через интернет к осквернению памятников. Так, в Щёлково преступники через мессенджер связались с 13-летним школьником и пообещали ему тысячу рублей за каждый испорченный памятник. Подросток нанёс на обелиск, установленный в память павших в годы Великой Отечественной войны, нацистские символы, а отчёт отправил кураторам. Его задержали, возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.