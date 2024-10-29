Москва, 29 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В Подмосковье начали фиксировать случаи склонения детей через Интернет к осквернению символов воинской славы России, рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, в Щёлково неизвестные через мессенджер связались с 13-летним подростком и пообещали ему около 1 тыс. рублей за каждый осквернённый памятник. 13 октября в городе обнаружили на обелиске в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, нацистские символы. Правоохранители оперативно нашли вандала. Им оказался местный школьник. Подросток рассказал, что летом нашёл Telegram-канал запрещённой в РФ террористической организации. При этом он заверил, что не знал об экстремистском характере сообщества.

В данном чате участникам предлагалось осквернять различные монументы за деньги. По словам мальчика, за каждый рисунок обещали до 1000 рублей. Отчёты о своём вандализме школьник скидывал кураторам.

В МВД возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Ведётся поиск и установление личностей тех, кто стоит за склонением несовершеннолетних к преступлениям.

14 октября заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов рассказал, что спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам,«минирующим» российские вокзалы и аэропорты и крадущим деньги с банковских счетов. Он обратил внимание на то, что число подобных преступлений растёт.