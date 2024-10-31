Токио, 31 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Время и высота полёта запущенной КНДР ракеты являются максимальными за всё время испытаний. Об этом 31 октября заявил министр обороны Японии Гэн Накатани.

kcnawatch. co/Global Look Press

«Время полёта составило 86 минут, это самое длинное время полёта. Высота, как оценивается, превысила 7 тыс. км, что отличается от того, что было раньше», — приводит его слова Kyodo.

По словам Накатани, правительство Японии считает, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Позднее КНДР подтвердила факт пуска ракеты. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын присутствовал при запуске и выступил с речью. По его словам, эти испытания стали очередным шагом на пути повышения уровня и укрепления стратегических наступательных вооружений КНДР в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности государства в условиях нарастающих угроз извне.