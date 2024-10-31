Пхеньян, 31 октября, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын присутствовал при испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), проведённом Главным управлением ракетостроения КНДР, и выступил с речью на месте испытаний. Об этом 31 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын

«Нынешний запуск является подходящей военной деятельностью, последовательно соответствующей объявлению нашей воли к реагированию врагам, которые за последние дни умышленно обостряли ситуацию в регионе и угрожали безопасности КНДР», — указал лидер КНДР.

По его словам, испытательный запуск МБР стал очередным шагом на пути повышения уровня и укрепления стратегических наступательных вооружений КНДР в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности государства в условиях нарастающих угроз извне.

Как отмечает ЦТАК, испытания, проведённые по приказу Ким Чен Ына, обновили рекорд мощности стратегических ракет и продемонстрировали надёжности сил стратегического сдерживания КНДР.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По словам министра обороны Японии Гэна Накатани, запущенная КНДР ракета относится к классу межконтинентальных баллистических снарядов. Снаряд пролетел 1000 километров и упал в Японском море через 86 минут после старта. Максимальная высота, на которую поднималась эта ракета, составила 7000 километров. Высота и продолжительности полёта стали наибольшими за всё время.