Ким Чен Ын присутствовал при запуске КНДР баллистической ракеты
Пхеньян, 31 октября, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын присутствовал при испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), проведённом Главным управлением ракетостроения КНДР, и выступил с речью на месте испытаний. Об этом 31 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Нынешний запуск является подходящей военной деятельностью, последовательно соответствующей объявлению нашей воли к реагированию врагам, которые за последние дни умышленно обостряли ситуацию в регионе и угрожали безопасности КНДР», — указал лидер КНДР.
По его словам, испытательный запуск МБР стал очередным шагом на пути повышения уровня и укрепления стратегических наступательных вооружений КНДР в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности государства в условиях нарастающих угроз извне.
Как отмечает ЦТАК, испытания, проведённые по приказу Ким Чен Ына, обновили рекорд мощности стратегических ракет и продемонстрировали надёжности сил стратегического сдерживания КНДР.
Как передавало ИА Регнум, 31 октября агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По словам министра обороны Японии Гэна Накатани, запущенная КНДР ракета относится к классу межконтинентальных баллистических снарядов. Снаряд пролетел 1000 километров и упал в Японском море через 86 минут после старта. Максимальная высота, на которую поднималась эта ракета, составила 7000 километров. Высота и продолжительности полёта стали наибольшими за всё время.