Москва, 31 октября, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Пленный украинский солдат Николай Кальницкий признался, что скрывался от мобилизации два года, но сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) забрали его во время похода в магазин.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Пошёл утром в магазин, там ТЦК с полицией меня и приняли <…>. Я не хотел воевать. Два года скрывался от <участия в конфликте>», — рассказал он на видеозаписи, распространённой пресс-службой Минобороны РФ.

Также он отметил, что после отправки на фронт военным обещали ротацию через три-четыре дня, но так и не провели её, а после обстрела удалось выжить только ему.

«Потери, я так понимаю, сейчас там все <…>. Мне повезло, что я остался», — отметил мужчина.

Он добавил, что пытался сбежать с фронта, но его поймали.

27 октября ИА Регнум сообщало, что в Курской области российские десантники взяли в плен украинскую пулеметчицу, проходившую обучение в Великобритании. По мнению военных, отправка киевским режимом на фронт женщин свидетельствует о серьезном кризисе в рядах украинской армии.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.