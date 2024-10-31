Богомаз сообщил о двух уничтоженных БПЛА в Брянской области
Богомаз: российские военные уничтожили в Брянской области два беспилотника
Брянск, 31 октября, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщил 31 октября глава региона Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений не выявлено. Он добавил, что к местам падения обломков БПЛА направились оперативные и экстренные службы.
Как сообщало ИА Регнум, 30 октября в ночное время над регионами РФ было обезврежено 23 дрона. При этом над Ростовской областью военные нейтрализовали семь БПЛА, над Курской — пять, над Смоленской — четыре, а также по три — в небе над Орловской и Брянской областями. Кроме того, один беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.
Днём и вечером 30 октября силы ПВО уничтожили в Белгородской области ещё 11 дронов, а в Курской и Воронежской — соответственно два и один БПЛА. Ещё по одному беспилотнику удалось сбить над акваториями Азовского и Чёрного морей. Всего за сутки 30 октября российские военные перехватили и уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов.