Брянск, 31 октября, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщил 31 октября глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений не выявлено. Он добавил, что к местам падения обломков БПЛА направились оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября в ночное время над регионами РФ было обезврежено 23 дрона. При этом над Ростовской областью военные нейтрализовали семь БПЛА, над Курской — пять, над Смоленской — четыре, а также по три — в небе над Орловской и Брянской областями. Кроме того, один беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.

Днём и вечером 30 октября силы ПВО уничтожили в Белгородской области ещё 11 дронов, а в Курской и Воронежской — соответственно два и один БПЛА. Ещё по одному беспилотнику удалось сбить над акваториями Азовского и Чёрного морей. Всего за сутки 30 октября российские военные перехватили и уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов.