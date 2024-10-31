Токио, 31 октября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Ракета, которую якобы запустила КНДР в сторону Японского моря, уже упала. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

В ведомстве полагают, что место, куда упал снаряд, расположено за пределами исключительной экономической зоны Японии. По оценкам военных, район падения может находиться в 300 км к западу от острова Окусири, вблизи Хоккайдо.

Агентство Kyodo привело мнение источников из японского правительства, которые допустили, что речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете, запущенной по крутой траектории.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея распространило информацию о том, что КНДР якобы запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. При этом Пхеньян не делал каких-либо заявлений о проведении ракетных испытаний или других запусках.