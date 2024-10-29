Вена, 29 октября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Восемь австрийских миротворцев, служащих в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), получили ранения в результате ракетного удара по штаб-квартире этой миссии в городе Накуре, сообщило 29 октября министерство обороны Австрии.

Global Look Press

UNIFIL размещены на юге Ливана для наблюдения за ситуацией вдоль демаркационной линии с Израилем. Министерство обороны в заявлении на странице в социальной сети X (бывший Twitter) осудило указанную атаку и потребовало незамедлительно провести расследование. В ведомстве уточнили, что никому из пострадавших не потребовалась срочная медицинская помощь.

Численность военнослужащих сил UNIFIL составляет 10 000. Австрию в миссии представляют 180 солдат. Они служат в подразделении материально-технического обеспечения.

Это не первый подобный инцидент в Ливане, связанный с миротворческими силами. ИА Регнум сообщало, что в середине октября танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Меркава» открыл прицельный огонь по опорному пункту UNIFIL в районе поселения Кфаркила. В результате удара получили повреждения наблюдательная вышка и средства объективного контроля.

20 октября в UNIFIL проинформировали, что гусеничный трактор ЦАХАЛ разрушил объект и ограждение, расположенные по периметру позиции миротворцев в ливанском городе Марвахине.