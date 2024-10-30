Вашингтон, 30 октября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Большая часть молодых американцев не рассматривает возможность службы в армии США, заявила журналистам директор по политике вступления на военную службу Пентагона Кэти Хелланд.

Её слова приводятся на сайте оборонного ведомства. Представитель министерства утверждают, что с такой ситуацией страна столкнулась впервые в своей истории.

Хелланд также отметила, что примерно три четверти молодых американцев не подходят для военной службы, в том числе по медицинским показаниям.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года журнал The Washington Examiner опубликовал статью в которой говорилось, что в США наблюдается нехватка военнослужащих, поскольку молодые люди не желают проходить службу в американской армии. Подчёркивалось, что эта ситуация сложилась после вывода войск Соединённых Штатов из Афганистана в 2021 году.

В декабре 2023 года газета Daily Mail написала, что в 2024 году у США будет самая малочисленная армия за последние более чем 80 лет, поскольку американские власти решили сократить общее количество своих военнослужащих до 1,28 млн. Это связано, в частности, с проблемой набора в Вооружённые силы. Газета привела слова чиновника Пентагона, который уточнил, что недобор в 2023 году в сухопутные силы, ВМС и ВВС составил 41 тыс. человек.

Он добавил, что родившиеся после 1997 года отличаются низким уровнем доверия к институтам власти и все меньше представителей этого поколения ориентируются на традиционные жизненные ценности и идут по пути карьерного роста.