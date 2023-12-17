Вашингтон, 17 декабря, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В 2024 году у Соединённых Штатов Америки будет самая малочисленная армия за последние более чем 80 лет. В соответствии с законопроектом об обороне на сумму 886 млрд долларов, принятым Конгрессом страны, общую численность военнослужащих, находящихся на действительной военной службе в США, сократят до 1,28 млн. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Global Look Press/Armin Weigel/dpa

«Это самый низкий показатель с тех пор, как США вступили во Вторую мировую войну в 1941 году», ― указало издание.

Это связано, в частности, с проблемой набора в армию. Поставленных целей по этому показателю не достигли в Военно-морском флоте и Военно-воздушных силах. Как уточнил и. о. заместителя министра обороны по кадрам и готовности Ашиш Вазирани, недобор в 2023 году в сухопутные силы, ВМС и ВВС составил 41 тыс. человек.

Он отметил, что у родившихся после 1997 года отмечается низкое доверие к институтам власти и все меньше представителей этого поколения ориентируются на традиционные жизненные ценности и идут по пути карьерного роста.

Вазирани напомнил, что если два десятилетия назад о службе в армии не помышляли 25% молодых людей, то теперь этот показатель превысил 50%, что привело к разрыву между военными и значительной частью общества.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 22 октября заявил, что армия США истощена и испытывает нехватку людей. По его словам, Вооружённых сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. Он добавил, что в настоящий момент США не могут позволить себе участвовать в каком-либо конфликте из-за истощения бессмысленными оккупационными войнами.

О том, что армия Соединённых Штатов ослабла, говорил также бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, она слабее, чем когда-либо за последние 50 лет из-за бессмысленных войн в Ираке и Афганистане и в целом политики американского минобороны.

Министр армии США Кристин Вормут на слушаниях 20 апреля заявила, что американской армии грозит сокращение структуры из-за продолжающейся ситуации с недобором новобранцев. Она подчеркнула, что уже в 2023 году перед страной возникает вызов, связанный с отсутствием возможности набрать достаточное количество добровольцев в войска. В течение текущего года ряды американской армии должны пополниться за счет 64 тысяч новых военнослужащих. В 2024 года власти США рассчитывают набрать ещё 65,5 тысячи солдат.

В конце декабря телеканал Fox News распространил информацию о том, что армия Соединённых Штатов недосчиталась 15 тыс. новобранцев, что составляет почти 25% от запланированного количества призывников.