Вашингтон, 15 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В США наблюдается нехватка военнослужащих, так как молодые люди не желают присоединяться к ВС страны. Об этом написал журналист Томас Шпор в материале для The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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Армию США начали комплектовать на добровольной основе с 1973 г. С того времени трудности с набором военных появлялись только в 1999, 2005 и 2018 гг., и они возникали из-за экономического бума или потерь в конфликтах.

В Пентагоне опасаются, что 2022 г. станет наиболее сложным за всю историю существования контрактных войск. Вооруженные силы США сократились на 12 тыс. солдат, так как не получилось найти необходимое число новобранцев из-за их отказа служить, отмечает автор статьи.

Данная ситуация сложилась из-за вывода войск США из Афганистана в 2021 г., отмечает Шпор. После этого события доверие жителей США к армии значительно снизилось.