Женева, Швейцария, 30 октября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Украинская делегация во время 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) в Женеве устроила скандал, нарушив правила организации не вступать в политические споры. Об этом 30 октября сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источники в Женеве.

redcross.ru

Инцидент произошёл накануне. После этого постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что одна из делегаций во время выступления затронула «конкретный вооружённый конфликт», а также исказила оценки ситуации и допустила огульные обвинения в отношении одной из стран. Постпредство РФ в Женеве отказалось комментировать его слова, но другие источники подтвердили журналистам, что речь шла об украинской делегации.

Пресс-служба МФККиКП не подтвердила, что скандал был именно с украинской делегацией, но сообщила, что председатель конференции несколько раз требовал от всех не делать никаких политических заявлений.

«Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — сообщили в МФККиКП.

Как передавало ИА Регнум, украинские делегации неоднократно устраивали скандалы на международных мероприятиях. В марте во время переговоров в Польше представители Киева попытались поднять тему конфликта на Украине. Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак потребовал прекратить обсуждать вопросы, которые не соответствуют повестке.

28 октября делегаты от Украины пыталась закрыть микрофон с логотипом телеканала RT на пресс-конференции МИД Южно-Африканской Республики. Им напомнили, что они находятся в гостях, и не позволили нарушать порядок.