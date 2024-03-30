Варшава, 30 марта, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Переговоры представителей Польши и Украины на тему поставок зерна переросли в скандал, написал 28 марта интернет-портал Wirtualna Polska со ссылкой на источник.

Сергей Корсун ИА Регнум Польша Украина Блокировка

Известно, что во время переговоров замминистра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и замглавы минэкономики Украины Тараса Качки руководитель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун решил напомнить собравшимся о ситуации на фронте.

Польский чиновник потребовал от украинской делегации не обсуждать военный конфликт, поскольку это не соответствует повестке.

Источник издания отметил, что после этого все напряглись, а Качка даже побагровел.

«Мы знаем, какова ситуация <…>, но экономические переговоры не имеют к этому отношения», — заявил Колодзейчак.

По окончании, по данным интернет-портала, украинские представители и СМИ осудили Колодзейчака за его упрёки.

Как сообщало ИА Регнум, в марте организаторы протестных акций польских фермеров, не добившись выполнения своих условий от властей, пообещали парализовать страну. Аграриев не устраивает политика в отношении сельскохозяйственного сектора, они планировали провести акции протеста по всей Польше.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 марта заявил, что ситуация на границе Украины и Польши давно вышла за пределы морали. Он призвал к поиску решения в ситуации. Кроме того, Зеленский осудил польские власти за использование конфликта между странами во внутриполитической борьбе.

Польские фермеры бастуют с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП, железнодорожным развязкам и автотрассы, а также высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Аграрии требуют прекращения импорта украинского продовольствия в Евросоюз, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего ЕС.