Претория, ЮАР, 29 октября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Украинской делегации во главе с главой МИД страны Андреем Сибигой отказали в просьбе закрыть микрофон с логотипом телеканала RT на пресс-конференции с представителями министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Претории. Об этом 28 октября сообщил телеканал RT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

Сообщается, что сначала украинская делегация обратилась к южноафриканской стороне с просьбой убрать микрофон, на что получила отказ.

После этого представители МИД Украины попытались прикрыть логотип пропагандистской книгой о Крыме. Представители ЮАР выступили и против этого, напомнив, что украинские дипломаты находятся не у себя дома.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал RT сообщил, что мессенджер Telegram заблокировал канал на территории Украины. В качестве причины указано нарушение местного законодательства, но не уточняется, в чём именно нарушение состоит.

В сентябре Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», её руководителя, телеканала RT, его главного редактора Маргариты Симоньян, «РИА Новости» и Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала действия американских властей против российских СМИ и журналистов преступным нападением.