Каракас, 30 октября, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Венесуэла решительно осуждает вмешательство Бразилии в свои внутренние дела и отзывает своего посла для консультаций. Об этом говорится в коммюнике МИД страны, опубликованном 30 октября в Telegram-канале главы ведомства Ивана Хиля Пинто.

Government of Venezuela

Отмечается, что МИД Венесуэлы вызвал временного поверенного в делах Бразилии, чтобы выразить решительное осуждение постоянного вмешательства и грубых заявлений бразильских официальных лиц.

Подчёркивается, что Бразилия нарушает основополагающие принципы региональной интеграции, что выразилось в вето, наложенном на саммите БРИКС в Казани, на приём Венесуэлы в число стран — партнёров объединения.

«Мы осуждаем иррациональное поведение бразильских дипломатов, которые, вопреки одобрению других членов БРИКС, приняли политику блокады, аналогичную политике односторонних принудительных мер и коллективного наказания всего венесуэльского народа», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Венесуэла осудила вето, наложенное Бразилией на вступление республики в число стран — партнёров БРИКС, и выразила признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение венесуэльского лидера Николаса Мадуро участвовать в работе саммита объединения.

Путин 24 октября заявил, что позиции России и Бразилии по вопросу Венесуэлы не совпадают. Он отметил, что Каракас борется за независимость и суверенитет. Российский лидер подчеркнул, что говорил об этом президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве по телефону.

22 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на саммите БРИКС в Казани, что это мероприятие демонстрирует всему мировому сообществу, что объединение превратилось в эпицентр нового многополярного мира.