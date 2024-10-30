Киев, 30 октября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Киев не настаивает на том, чтобы страны НАТО отправили на территорию Украины свои войска, из-за боязни потерять их поддержку. Об этом 30 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

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«Мы никогда не настаивали на этой идее, мы никогда детально это не обсуждали. Это очень опасно. Опасно, потому что, когда нет решения от лидеров и общества, очень опасно поднимать эту тему — можно потерять всю имеющуюся поддержку», — объяснил Зеленский во время встречи с представителями СМИ Северной Европы.

По его словам, отправка западных войск на Украину не может быть только её публичной волей, потому как в этом случае Киев рискует утратить опору в лице союзников.

Как передавало ИА Регнум, британский аналитик военный аналитик Александр Меркурис 27 октября отметил, что Зеленский утратил доверие Запада, представив свой «план победы», который подразумевает принятие Украины в НАТО и перенос боевых действий на территорию России. По его словам, это также негативно сказалось на отношении западных стран к Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада могут готовиться к отправке своих войск на Украину, а для легитимации этого шага намеренно распускают слухи о якобы присутствии в зоне специальной военной операции военнослужащих из КНДР, которые воюют на стороне ВС РФ.