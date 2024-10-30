Грозный, 30 октября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В ходе двух ударов, нанесённых ВКС России по центру управления дронами Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве, погибли девять военных. Об этом 30 октября заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

РИА Новости/ Сергей Бобылев глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Согласно перехваченным радиопереговорам украинской армии, в результате удара ещё 17 бойцов пострадали.

Атаку он назвал ответом на прилёт украинского беспилотника в здание на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе днём ранее.

«Ответку отправили. В 4:00 и в 5:30 утра ВКС МО России нанесли два удара «Геранями» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы республики, именно из указанного здания корректировался путь дрона в Гудермес, а также осуществлялось управление беспилотником.

Как сообщало ИА Регнум, после атаки ВСУ на здание университета Кадыров призвал чеченских мужчин отправиться в зону спецоперации. По его словам, самолёты должны доставлять добровольцев не реже чем каждый день. Таким образом, убеждён глава республики, чеченский народ покажет, что с ним и с его родиной «нельзя шутить».

В тот же день Кадыров заявил, что в ответ на украинскую атаку противникам покажут такое возмездие, «которое им и не снилось». Он добавил, что дал поручение командирам, которые находятся на передовой, ожесточить борьбу с украинскими подразделениями.