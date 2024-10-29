Гудермес, Чечня, 29 октября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В городе Гудермес Чеченской Республики в результате беспилотной атаки возник пожар территории Российского университета спецназа. Об этом 29 октября сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня в 6:30 утра <…> загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал он в Telegram-канале.

Деятельность вуза не приостанавливали, все его службы продолжили работу в штатном режиме. По словам главы Чечни, жертв и пострадавших нет. Пожар был оперативно потушен.

Началось расследование происшедшего и установление причастных к преступлению лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 ноября средства ПВО уничтожили над российскими регионами семь дронов. Над Белгородской, Брянской Курской областями военные обезвредили по два дрона, а ещё один удалось нейтрализовать над акваторией Чёрного моря.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что за сутки 28 октября силы ПВО России уничтожили над территорией шести регионов в общей сложности 64 украинских БПЛА. Больше всего дронов военные перехватили и уничтожили в Белгородской области — 13.