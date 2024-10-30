Дублин, 30 октября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Германия фактически погибает из-за конфликта на Украине. Такое мнение 30 октября высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (ранее Twitter).

Global Look Press/Alicia Windzio/dpa

«Германия умирает за Украину. Volkswagen увольняет десятки тысяч рабочих в Германии», — написал он, комментируя планируемое закрытие компанией Volkswagen трёх заводов в ФРГ и сокращение десятков тысяч рабочих мест из-за этого.

Боуз напомнил, что немецкий автопроизводитель за всю историю существования не закрывал ни одного своего предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября стало известно о планах Volkswagen закрыть заводы в Германии. Отмечалось, что одной из причин этого стало снижение интереса местных потребителей к электромобилям, продажи которых упали в ЕС на 44%, а в ФРГ — на 69%.

Журнал Bild 29 октября сообщил, что в нескольких немецких городах начались предупредительные забастовки работников металлургической и электротехнической отрасли, в которых принимают участие сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW. Протесты проводит профсоюз IG Metal.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 октября заявил, что допускает, что причиной ожидаемого закрытия нескольких заводов Volkswagen являются неверные действия руководства концерна. Он добавил, что немецкое правительство поддерживает связь с автопромышленниками.