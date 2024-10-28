Берлин, 28 октября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц допускает, что ожидаемое закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с неверными действиями руководства концерна. Об этом 28 октября заявил официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Olaf Kosinsky

«Позиция федерального канцлера в этом вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников. И что сейчас речь идет о сохранении и обеспечении рабочих мест», — подчеркнул Бюхнер на брифинге.

По его словам, правительство ФРГ поддерживает связь с немецкими автопромышленниками и настаивает на том, что в сложившейся ситуации необходимо ждать официального заявления от концерна.

Как передавало ИА Регнум, о планах Volkswagen закрыть заводы в Германии стало известно в начале октября. Как сообщалось, одной из причин кризиса в автоконцерне стало снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В августе продажи в ЕС упали почти на 44%, в том числе в Германии — почти на 69%.

28 октября появилась информация о том, что сотрудники Volkswagen на заводах в Германии приостановят работу на один час в качестве протеста против сокращения зарплат и планов по закрытию части предприятий.