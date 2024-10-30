Петропавловск-Камчатский, 30 октября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в трёхэтажном жилом доме в селе Сосновка Камчатского края. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«В селе Сосновка, на улице Центральной, загорелась квартира в трёхэтажке. Огонь перекинулся на чердак и кровлю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляет около 450 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября на Ленинском проспекте в Москве загорелась кровля жилого девятиэтажного дома. Площадь возгорания достигла 300 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из дома эвакуировали жильцов. Сведения о пострадавших не поступали.

17 октября возник пожар в гостинице «Метрополь» в Театральном проезде Москвы. Эвакуировали всех посетителей отеля и расположенного внутри здания ресторана. К тушению привлекали 22 специалиста. Огонь ликвидировали на площади 0,5 кв. м.