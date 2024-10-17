Москва, 17 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В Москве пожар возник в гостинице «Метрополь» в Театральном проезде. Об этом 17 октября сообщили в МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В гостинице в Театральном проезде при сварочных работах загорелся короб вентиляции», — указано в Telegram-канале ведомства.

Всех посетителей эвакуировали из гостиницы и расположенного внутри здания ресторана.

По информации ведомства, к тушению привлекли 22 специалиста. Огонь ликвидировали на площади 0,5 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в «Очаковских банях» на западе Москвы произошёл пожар. Спасатели эвакуировали троих людей, в том числе одного ребёнка, и передали их врачам. Возгорание произошло на третьем этаже. Около 30 посетителей и сотрудников покинули здание сами.

В начале месяца на Складочной улице в Бутырском районе Москвы произошёл пожар в семи кафе, расположенных вплотную друг к другу. Отмечается, что внутри одноэтажного здания находилось множество газовых баллонов. Пламя стало переходить с одного заведения на другое. Пожар удалось ликвидировать на площади 30 кв. м. Никто не пострадал.