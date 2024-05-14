Москва, 14 мая, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Москвичка стала жертвой нового вида мошенничества. Она перевела 159 тыс. рублей незнакомцу, который представился бойцом СВО. Женщина хотела помочь его пожилой матери, пока мужчина воюет, но поплатилась за свою доброту и лишилась денег. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

9 апреля в полицию обратилась 63-летняя Светлана С., женщина рассказала, что за пару дней до этого разместила в интернете объявление о поиске для себя работы или хотя бы небольшой подработки. Почти сразу она стала получать оклики от работодателей с приглашениями на собеседования и предложениями работы. Вскоре поступил очередной звонок в один из мессенджеров. Звонивший представился военным по имени Владимир. Он рассказал, что якобы находится на полигоне в Донецке, а его пожилая мама живёт в Москве.

Мужчина предложил Светлане подработку в виде ухода за пенсионеркой. Это не должно было отнять много времени. Ей, по его словам, нужно было всего лишь за вознаграждение раз в неделю приносить пожилой женщине продукты. Светлана отказалась от оплаты за такую помощь и согласилась делать это бесплатно. Звонивший оставил женщине номер телефона «своей матери» и отправил список продуктов, которые необходимо будет купить.

При этом «Владимир» заявил, что в знак благодарности якобы перевёл Светлане 12 000 рублей. И действительно, женщина получила СМС-сообщение о пополнении баланса. Правда вот на счету никаких денег не прибавилось. О чём она и сообщила «военному». Мужчина быстро нашёл объяснение такому несоответствию, и заверил женщину, что якобы перевёл средства не на карту, а на банковский счёт и деньги пополнение отобразится позднее.

Светлана поверила, а затем получила новое сообщение будто бы с пополнением её счёта уже на 42 тысячи рублей. На карте же денег по-прежнему не оказалось. На этот раз «Владимир» рассказал другую версию. По его словам, он якобы огибся при переводе, и чтобы это исправить, Светлане необходимо со свой карты вернуть ему деньги на озвученный им номер счёта.

Схема повторялась несколько раз, пока «Владимир» не перестал совсем отвечать на сообщения и звонки Светланы.

«Поступило заявление от 63-летней жительницы Москвы о том, что неизвестный путём обмана, представившись военным из зоны СВО вынудил её переводить денежные средства на неизвестные счета. Сумма ущерба составила 159 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению Светланы полиция проводит проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники убедили москвича отдать 250 000 за вступление в спецназ «Ахмат». Эти деньги нужны были, якобы, для оформления всех справок и документов.