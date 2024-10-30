Москва, 30 октября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, госкорпорации «Росатом» и Российскому экспортному центру рассмотреть вопрос о дополнительной государственной поддержке образовательных проектов для подготовки кадров в сфере экспорта. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» и при участии госкорпорации «Росатом» рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер государственной поддержки образовательным проектам, предусматривающим подготовку кадров для реализации проектов внешнеэкономической деятельности», — сказано в опубликованном перечне поручений.

Данные указания были отданы президентом по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в сентябре.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров предложил решать проблему недостатка кадров в России за счёт госсектора. По его словам, внедрение технологий в эту сферу в перспективе позволит высвободить большое количество рабочей силы, которую впоследствии можно будет распределить в других отраслях.

9 октября Владимир Путин на церемонии запуска новых предприятий заявил, что Россия испытывает нехватку рабочих рук. Отметив, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, президент призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.