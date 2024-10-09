Москва, 9 октября, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Безработицы в России уже практически нет, но сохраняется задача повышения производительности труда, заявил 9 октября президент Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых предприятий, сообщила пресс-служба Кремля.

«Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне — её практически нет уже. И это уже один из факторов ограничения экономического роста. Самый лучший выход — это повышение технологической независимости, повышение производительности труда», — сказал глава государства.

Открытие в России новых технологичных производств — движение в правильном направлении, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа на совещании по экономическим вопросам президент заявил, что российская экономика, как и в прошлом году, растёт хорошими темпами. Путин уточнил, что в первом полугодии валовый внутренний продукт прибавил 4,6%, при этом безработица остаётся на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%.

29 февраля в послании Федеральному собранию президент сообщил, что в стране будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета, которые станут «мотором» для экономики России. Путин заявил, что в условиях дефицита кадров для России критически важно повысить производительность труда и подчеркнул, что этого можно достичь с помощью внедрения передовых технологий, модернизации промышленных мощностей и их роботизации.