Антитеррористические учения пройдут в Островецком районе Белоруссии
Островец, Белоруссия, 30 октября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. На территории Островецкого района Белоруссии 30 октября пройдут учения по проверке готовности госорганов к взаимодействию и реагированию на террористические акты. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности страны.
«В мероприятиях примут участие подразделения Комитета государственной безопасности, министерства внутренних дел, министерства обороны, Следственного комитета, министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси и других государственных органов», — указано в материале.
По сценарию будет задействована военная и другая спецтехника. В зоне проведения учений ограничат дорожное движение.
Как сообщало ИА Регнум, в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с ОАЭ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. В соответствии с документом два государства создадут совместный комитет по безопасности, в составе которого начнут работать представители МВД обеих стран. Документ призван расширить двустороннее сотрудничество через обмен информацией об угрозах национальной безопасности республики и ОАЭ.
24 апреля президент России Владимир Путин заявил, что терроризм по-прежнему входит в число самых серьёзных угроз ХХI века. Он добавил, что теракты, за которыми, помимо радикальных группировок, стоят и спецслужбы некоторых стран, нацелены на подрыв конституционных основ и дестабилизацию суверенных государств, а также на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды.