Островец, Белоруссия, 30 октября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. На территории Островецкого района Белоруссии 30 октября пройдут учения по проверке готовности госорганов к взаимодействию и реагированию на террористические акты. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности страны.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В мероприятиях примут участие подразделения Комитета государственной безопасности, министерства внутренних дел, министерства обороны, Следственного комитета, министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси и других государственных органов», — указано в материале.

По сценарию будет задействована военная и другая спецтехника. В зоне проведения учений ограничат дорожное движение.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с ОАЭ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. В соответствии с документом два государства создадут совместный комитет по безопасности, в составе которого начнут работать представители МВД обеих стран. Документ призван расширить двустороннее сотрудничество через обмен информацией об угрозах национальной безопасности республики и ОАЭ.

24 апреля президент России Владимир Путин заявил, что терроризм по-прежнему входит в число самых серьёзных угроз ХХI века. Он добавил, что теракты, за которыми, помимо радикальных группировок, стоят и спецслужбы некоторых стран, нацелены на подрыв конституционных основ и дестабилизацию суверенных государств, а также на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды.