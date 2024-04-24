Москва, 24 апреля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Терроризм по-прежнему входит в число самых серьёзных угроз текущего столетия, заявил 24 апреля президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Безусловно, одной из самых серьёзных угроз ХХI века остается международный терроризм», — сказал Путин.

Он отметил, что теракты, за которыми помимо радикальных группировок стоят и спецслужбы некоторых стран, нацелены на подрыв конституционных основ и дестабилизацию суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября 2023 года в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Минске Путин подчеркнул, что Россия и страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нетерпимы к терроризму в любом виде. Он анонсировал операцию «Наёмник» для борьбы с терроризмом и заявил, что по линии спецслужб стран ОДКБ сотрудничество продолжается.

Ранее глава государства на встрече с представителями религиозных объединений заявил, что Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. Страна всегда будет чувствовать горечь невосполнимых потерь, нанесённых в годы борьбы с этим злом, добавил он.