Минск, 29 мая, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с ОАЭ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соответствующий документ опубликовали на правовом интернет-портале республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Соглашение подписали ещё в октябре 2023 года в Абу-Даби. В соответствии с документом Белоруссия и ОАЭ создадут совместный комитет по безопасности, в составе которого начнут работать представители МВД обеих стран.

График заседаний этого органа согласуют по дипломатическим каналам. Встречи планируется проводить поочередно в Белоруссии и ОАЭ.

Документ призван расширить двустороннее сотрудничество через обмен информацией об угрозах национальной безопасности двух стран. Он включает вопросы, касающиеся борьбы с экстремизмом и терроризмом, наёмничеством, незаконным производством и оборотом оружия, радиоактивных и биологических материалов, а также противодействие распространению наркотиков, торговле людьми и преступлениям в сфере высоких технологий.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля президент России Владимир Путин заявил, что терроризм по-прежнему входит в число самых серьёзных угроз ХХI века. Он добавил, что теракты, за которыми помимо радикальных группировок стоят и спецслужбы некоторых стран, нацелены на подрыв конституционных основ и дестабилизацию суверенных государств, а также на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды.

6 мая стало известно, что в Белоруссии задержали четырёх человек в рамках уголовного дела о вербовке Киевом белорусских подростков для подготовки и совершения террористических актов.