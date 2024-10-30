Долгопрудный, Московская область, 30 октября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Крупный пожар на складе с удобрениями в городе Долгопрудном в Московской области полностью ликвидирован, сообщили 30 октября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

МЧС России. Кадр из видео

«Пожар в подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на 1300 квадратах», — сообщили в ведомстве.

Как писало ИА Регнум, пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном вспыхнул 29 октября. Огонь охватил 1200 квадратных метров склада. Наблюдалось сильное задымление.

Затем огонь перекинулся на соседнее здание. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1300 квадратных метров, а затем ликвидировали открытое горение. В борьбе с огнём участвовали более 60 пожарных, было задействовано 17 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что при разборе завалов после пожара на складе в Долгопрудном было обнаружено тело мужчины.