Пекин, 30 октября, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Отношения РФ и КНР обладают мощной внутренней движущей силой и они не терпят внешнего вмешательства. Такое заявление сделал 30 октября министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

«Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон», — подчеркнул Ван И.

Глава МИД КНР отметил, что Россия и Китай «должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин согласился с предложением Китая о необходимости реформировать систему глобального управления, которая во многом неэффективна.

Путин не раз отмечал, что Россия солидарна с Китаем во взгляде на многополярный мир. Выступая на международном форуме в Ашхабаде 11 октября, российский лидер подчеркнул необратимость формирования нового мироустройства, отражающего многообразие всей планеты. Он заявил, что Россия в этих условиях готова обсуждать с партнёрами и единомышленниками то, как нужно выстраивать новый миропорядок.