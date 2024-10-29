Москва, 30 октября, 2024, 02:51 — ИА Регнум. С 30 октября «Сбер» приостанавливает запись на сделки по программе «Семейная ипотека» на фоне исчерпания лимита, который ранее выделило правительство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«С 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ», — отметили в банке.

Информацию приводит RT. В организации также уточнили, что клиентам, которые записались на сделку до указанной даты, кредиты будут выдаваться в штатном порядке. При этом «Сбер» продолжит принимать заявки по семейной ипотеке на сервисе «Домклик».

Кроме того, представители банка добавили, что запись на сделки по семейной ипотеке возобновится после выделения дополнительного лимита.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Министерство финансов РФ объявило, что программа «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлена до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина. Она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита в рамках этой программы составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос по семейной ипотеке установлен на уровне 20%.