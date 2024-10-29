Москва, 29 октября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Андрея Дыдыкина от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующий указ 29 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель / РИА Новости

«Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство из подчинения правительства и переподчинил себе.

30 сентября Путин обновил состав Совета безопасности России. Глава государства включил в него помощника президента РФ Алексея Дюмина, первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова, руководителя ФМБА Веронику Скворцову, а также начальника Главного управления специальных программ президента РФ Александра Линца.