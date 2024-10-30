Москва, 30 октября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Тренировку сил ядерного сдерживания следует рассматривать в контексте недавно анонсированных изменений в российской военной доктрине в части, касающейся ядерных сил. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

VK/Минобороны России

«В ходе вот этого мероприятия отрабатывалось главное — это получение санкции Верховного главнокомандующего, президента России. Только он имеет право отдать приказ о применении ядерного оружия. И эта санкция доводилась до конкретных пусковых установок и отдельных стартов. После чего уже выполнялись как электронные пуски, так и практические пуски. Разумеется, по полигонам, но и без реального подрыва ядерного заряда, вместо него был массогабаритный макет», — подчеркнул военный аналитик.

Коротченко пояснил, что фактически было подчёркнуто: Россия готова применить ядерные силы в ответ на агрессию, в том числе с использованием обычных вооруженных сил против РФ.

«Атака высокоточными средствами поражения, в данном случае имеются в виду крылатые ракеты морского и наземного базирования со стороны противника даже в обычном оснащении, а также другие удары средств воздушного нападения в обычном оснащении, что автоматически при определённых критериях, которые были озвучены Владимиром Путиным будут считаться достаточными для российского ответного либо тактического, либо стратегического удара», — рассказал военный аналитик.

Тренировка сил ядерного сдерживания — это уже практическая демонстрация тех возможностей, которые сегодня есть у России. Именно для этого выполнялись сегодня пуски различных типов и видов как межконтинентальных баллистических ракет, так и стратегических крылатых ракет, которые могут нести ядерный боевой заряд, подчеркнул Коротченко.

«Вся конфигурация сегодняшней стратегической тренировки ещё раз подтвердила, что обеспечено устойчивое управление российской ядерной триадой. В любой момент, когда это потребуется, те или иные носители и боевые ядерные заряды могут быть задействованы при различных сценариях российского реагирования на те или иные события», — добавил он.

Коротченко пояснил, что за проходящими сегодня мероприятиями, поскольку они затрагивают реальные пуски и тренировку ядерной триады, наблюдают противники РФ. И по установленной практике о пусках межконтинентальных баллистических ракет в рамках соответствующих договорных процедур были уведомлены США точно так же, как они уведомляют РФ о пусках своих носителей.

«Только что НАТО завершило свои масштабные учения по применению тактического ядерного оружия. Речь идёт об американском арсенале в виде ядерных бомб B61-13, которые складированы на ряде авиабаз НАТО. Они отрабатывали удары по нашей территории», — рассказал военный аналитик.

Коротченко пояснил, что Россия проверила свой механизм ядерного реагирования. Все прекрасно понимают, что это учения, но тем не менее они проходят на фоне осложнения военно-политической обстановки, в частности, вокруг кризиса на Украине.

«Я глубоко убежден в том, что нам надо избавить США от иллюзии, что если по вине либо американцев, либо блока НАТО будет развязана граничная ядерная война в Европе, то США не отсидятся за океаном», — отметил военный политолог.

Коротченко добавил, что один из вариантов реагирования России должен предусматривать ограниченный ядерный удар в случае ядерного конфликта в Европе, в том числе по военным объектам на территории США. Это сделает ядерную политику Вашингтона более рациональной, если они будут понимать, что даже ограниченная ядерная война в Европе однозначно затронет в виде российского удара несколькими межконтинентальными баллистическими ракетами военные объекты на территории США.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 29 октября по видеосвязи дал старт тренировке российских стратегических сил ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что использование этого вооружения является исключительной мерой для обеспечения безопасности России. Путин в ходе проведения тренировки находился в ситуационном центре в Кремле. Глава государства подчеркнул, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию, что использование ядерного оружия — это крайняя исключительная мера для обеспечения безопасности страны.

Президент РФ во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания заявил, что оснащённость ядерных сил России современными образцами вооружения достигла примерно 94%. Путин при этом подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, но при этом страна будет поддерживать ядерные силы на необходимом уровне.