Самара, 27 октября, 2024, 21:10 — ИА Регнум. В Самаре 145 человек эвакуировали из санатория из-за пожара, который возник в стоящем по соседству ресторане. Об этом 27 октября сообщили в МЧС России.

Telegram/МЧС России

В ресторане «Prosecco9» Кировского района города Самары вспыхнул пожар. По последним данным, на площади 200 кв. метров горела крыша. На место прибыли 126 огнеборцев МЧС, огонь тушат с применением 39 единиц техники.

«Пожар на площади 200 квадратных метров, горит воздуховод вытяжки и кровля ресторана. Погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении ведомства.

Посетители покинули заведения самостоятельно. Ещё 145 человек, включая 12 детей, были эвакуированы из соседнего санатория.

22 октября ИА Регнум передавало, что в анапском селе Сукко Краснодарского края загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса. Пожар распространился на площади в 1100 кв. м. С места происшествия эвакуировали 60 человек. Предварительно, никто не пострадал. К тушению возгорания привлекли 50 специалистов и 14 единиц техники. Огонь потушили.

17 октября пожар возник в гостинице «Метрополь» в Театральном проезде Москвы. По данным МЧС, при сварочных работах загорелся короб вентиляции. Всех посетителей гостиницы и расположенного внутри здания ресторана эвакуировали.