Москва, 29 октября, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Пожар на строительной площадке общей площадью 200 кв. метров ликвидирован на северо-западе Москвы. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожарные полностью ликвидировали мощное возгорание, которое началось в строительных бытовках на северо-западе столицы, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В 00:28 мск в ведомстве заявили о ликвидации открытого горения, а в 00:50 мск сообщили о полной ликвидации пожара. Уточняется, что пожарные вынесли из бытовок, находившихся на стройплощадке, десять газовых и три кислородных баллона.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 28 октября в Москве на строительной площадке на Волоколамском шоссе загорелись 12 временных вспомогательных помещений. Площадь горения составила 200 кв. метров.

Вечером 27 октября на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы загорелась кровля жилого девятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Пожару присвоили повышенных ранг сложности, жильцов эвакуировали. О пострадавших не сообщалось.