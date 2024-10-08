Москва, 8 октября, 2024, 07:26 — ИА Регнум. В Государственной думе предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым, кто получает страховую пенсию по старости. С такой инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По информации «Известий», Миронов направил своё предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В документе сказано, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году могут составить 10,537 трлн рублей, то есть вырасти на 11,4%. При этом коэффициент утраченного заработка, согласно сведениям Росстата, снизился. То есть сейчас средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате.

«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости», — пояснил Миронов.

Депутат добавил, что многие пенсионеры живут сегодня за чертой бедности.

Как сообщало ИА Регнум, в России средняя пенсия по старости в конце 2025 года увеличится до 24,1 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Социального фонда. По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%.

Пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации 7 октября.

В 2026 и 2027 годах должно пройти по две индексации пенсий. На 4,5% увеличатся выплаты в феврале 2026 года и на 5,5% — в апреле. В феврале 2027 года индексация составит 4%, в апреле — 4,1%.