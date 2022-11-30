Москва, 30 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о продлении моратория на формирование средств пенсионных накоплений, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Законом продлевается на 2025 год порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса в размере 16% на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования не уменьшится. Суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и учтены при определении индивидуальных пенсионных коэффициентов, обещают в правительстве России.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. При этом она действует с 2014 года.

Минфин до конца 2022 года представит в правительство России очередной вариант законопроекта о добровольной накопительной пенсии. Ранее стало известно, что в основе реформы — принцип добровольности и налоговые льготы. Новым инструментом стимулирования накоплений должна стать система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Ранее стало известно, что в основе изменений — принцип добровольности и налоговые льготы.

В Госдуме в качестве реформы предлагали вернуть «замороженные» средства гражданам.